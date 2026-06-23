Грушко предупредил о риске военного столкновения России и НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Риск военного столкновения России и НАТО возрастает, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Риск военного столкновения России и НАТО возрастает, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Возрастает риск военного столкновения", - сказал Грушко журналистам в кулуарах XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
“Они (Запад - ред.) говорят о том, что они будут готовы к 2030 году. Поэтому ни в коем случае нельзя допустить установления мира на Украине. Но то, что говорят они, вообще-то, с любой точки зрения, это полный безумие”, - добавил он.