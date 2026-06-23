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Россия обеспечит свою безопасность на западных рубежах, заявил Грушко - РИА Новости, 23.06.2026
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12:44 23.06.2026 (обновлено: 13:10 23.06.2026)
Россия обеспечит свою безопасность на западных рубежах, заявил Грушко

Грушко: у России есть ресурсы для обеспечения безопасности на западных рубежах

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Россия обладает ресурсами для обеспечения своей безопасности на западных рубежах.
  • По его словам, ресурсы России достаточны для обеспечения обороноспособности и безопасности страны.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия обладает ресурсами для обеспечения своей безопасности на западных рубежах, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
“Если говорить о реальных ресурсах, которыми обладает РФ, то они достаточны для того, чтобы быть готовыми к любому развитию сценария событий и самым надежным образом обеспечить и нашу обороноспособность, и нашу безопасность... и на западных рубежах”, - сказал Грушко журналистам в кулуарах XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
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