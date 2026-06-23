Россия обеспечит свою безопасность на западных рубежах, заявил Грушко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Россия обладает ресурсами для обеспечения своей безопасности на западных рубежах.
- По его словам, ресурсы России достаточны для обеспечения обороноспособности и безопасности страны.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия обладает ресурсами для обеспечения своей безопасности на западных рубежах, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
“Если говорить о реальных ресурсах, которыми обладает РФ, то они достаточны для того, чтобы быть готовыми к любому развитию сценария событий и самым надежным образом обеспечить и нашу обороноспособность, и нашу безопасность... и на западных рубежах”, - сказал Грушко журналистам в кулуарах XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".