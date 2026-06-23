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В России введут ГОСТ на кожаные сумки - РИА Новости, 23.06.2026
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01:55 23.06.2026
В России введут ГОСТ на кожаные сумки

Росстандарт утвердил ГОСТ на кожаные сумки, портфели, чемоданы и папки

© РИА Новости / Григорий СысоевАйгель Салахова, дизайнер, демонстрирует женскую кожаную сумку ручной работы
Айгель Салахова, дизайнер, демонстрирует женскую кожаную сумку ручной работы - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Айгель Салахова, дизайнер, демонстрирует женскую кожаную сумку ручной работы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росстандарт принял ГОСТ на кожаные изделия, включая сумки, портфели, чемоданы и другие вещи.
  • В ГОСТе установлены требования к прочности швов, ручек и плечевых ремней, обработке срезов открытых швов, наличию внутренних карманов и другим характеристикам изделий.
  • ГОСТ вступит в силу с 1 марта 2027 года.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Росстандарт принял ГОСТ на кожаные изделия: сумки, портфели, чемоданы, папки и другие вещи, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
Так, установлены требования к прочности швов, ручек и плечевых ремней сумок. Например, у пляжных сумок из искусственной кожи прочность ниточного шва должна быть не менее 30 Ньютонов на сантиметр, та же прочность - у дорожных рюкзаков, а вот у дорожных чемоданов жесткой конструкции показатель выше - не менее 40 Ньютонов на сантиметр.
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Отмечается, что срезы открытых швов внутри изделий должны быть закрыты окантовкой или обработаны обметочной строчкой. Обрезные края не должны осыпаться. А металлические пластины в портфелях должны быть скрыты.
В документе также подчеркивается, что женские повседневные сумки или рюкзаки нужно изготовлять с одним или двумя внутренними карманами. При этом без внутренних карманов допускается изготовлять молодежные и нарядные сумки длиной не более 20 сантиметров.
Что касается чемоданов, то уточняется, что внутри них должен быть хотя бы один карман. Зазор между крышкой и корпусом чемодана должен быть не более 4 миллиметров. А чемоданы из натуральной кожи должны быть изготовлены с подкладкой.
Помимо этого, на сумках, портфелях и других изделиях не допускаются царапины и пятна.
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Окраска изделий с художественным оформлением должна быть устойчива к сухому и мокрому трению.
"Изделия изготавливают следующими методами: прошивным (нитками или продержкой), клеевым, сварным (токами высокой частоты), клепаным, методом оплетения, вязания, плетения, формования, литья, комбинированным и другим. Прочность крепления несущих швов корпуса изделий, крепления ручек и плечевых ремней при статической нагрузке должна соответствовать требования", - заключается в документе.
ГОСТ вступит в силу с 1 марта 2027 года.
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