Госдума отменила штрафы для бизнеса за задержку налоговых деклараций

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон, отменяющий штрафы для бизнеса за задержку подачи налоговых деклараций и расчетов по страховым взносам.

Документ признает утратившей силу статью 15.5 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающую штрафы от 300 до 500 рублей за нарушение сроков подачи документов.

Отмена штрафов позволит оптимизировать расходы бюджета, снизить издержки бизнеса и сократить количество споров, связанных с привлечением к административной ответственности в данной сфере.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, отменяющий штрафы для бизнеса за задержку подачи налоговых деклараций и расчетов по страховым взносам.

Документ признает утратившей силу статью 15.5 Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает штрафы в размере от 300 до 500 рублей для должностных лиц за нарушение сроков подачи в налоговый орган по месту учета налоговой декларации или расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды.

Это, согласно пояснительной записке, позволит оптимизировать расходы федерального и регионального бюджетов, снизить издержки бизнеса и сократить количество споров, связанных с привлечением к административной ответственности в данной сфере.

Необходимо "избавляться от архаичных норм, которые не приносят реальной пользы государству, но создают колоссальную бюрократическую нагрузку", считает председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников . Нерационально, когда госбюджет тратится на бумажную волокиту, уведомления и суды ради взыскания 300 рублей, подчеркивал он.

Учитывая незначительность штрафа за совершение должностными лицами соответствующего правонарушения и возможность их освобождения от ответственности в связи с его малозначительностью, расходы федерального и регионального бюджетов на составление налоговыми органами протоколов и их направление мировым судьям, исходя из пояснительной записки, существенно превышают доходы бюджета от взимания таких штрафов.