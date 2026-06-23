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Госдума отменила штрафы для бизнеса за задержку налоговых деклараций - РИА Новости, 23.06.2026
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17:22 23.06.2026
Госдума отменила штрафы для бизнеса за задержку налоговых деклараций

Госдума отменила штрафы для бизнеса за задержку подачи налоговых деклараций

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон, отменяющий штрафы для бизнеса за задержку подачи налоговых деклараций и расчетов по страховым взносам.
  • Документ признает утратившей силу статью 15.5 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающую штрафы от 300 до 500 рублей за нарушение сроков подачи документов.
  • Отмена штрафов позволит оптимизировать расходы бюджета, снизить издержки бизнеса и сократить количество споров, связанных с привлечением к административной ответственности в данной сфере.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, отменяющий штрафы для бизнеса за задержку подачи налоговых деклараций и расчетов по страховым взносам.
Документ признает утратившей силу статью 15.5 Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает штрафы в размере от 300 до 500 рублей для должностных лиц за нарушение сроков подачи в налоговый орган по месту учета налоговой декларации или расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды.
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Это, согласно пояснительной записке, позволит оптимизировать расходы федерального и регионального бюджетов, снизить издержки бизнеса и сократить количество споров, связанных с привлечением к административной ответственности в данной сфере.
Необходимо "избавляться от архаичных норм, которые не приносят реальной пользы государству, но создают колоссальную бюрократическую нагрузку", считает председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Нерационально, когда госбюджет тратится на бумажную волокиту, уведомления и суды ради взыскания 300 рублей, подчеркивал он.
Учитывая незначительность штрафа за совершение должностными лицами соответствующего правонарушения и возможность их освобождения от ответственности в связи с его малозначительностью, расходы федерального и регионального бюджетов на составление налоговыми органами протоколов и их направление мировым судьям, исходя из пояснительной записки, существенно превышают доходы бюджета от взимания таких штрафов.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
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