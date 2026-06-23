Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Харченко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Екатерины Харченко.
- Екатерина Харченко назначена исполняющей обязанности ректора Курского государственного университета.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Екатерины Харченко в связи с переходом на другую работу.
Харченко назначена исполняющей обязанности ректора Курского государственного университета (КГУ), сообщил ранее курский губернатор Александр Хинштейн. Он добавил, что Александр Худин, который занимал должность ректора КГУ в течение десяти лет, сложил полномочия по собственному желанию.
Харченко была избрана депутатом Госдумы по Курскому одномандатному избирательному округу от "Единой России" и занимала должность зампреда думского комитета по науке и высшему образованию. Также она является региональным координатором партийного проекта "Новая школа" в Курской области.