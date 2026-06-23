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Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Харченко - РИА Новости, 23.06.2026
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17:16 23.06.2026 (обновлено: 17:19 23.06.2026)
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Харченко

Госдума прекратила полномочия депутата Харченко из-за перехода на другую работу

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкЕкатерина Харченко
Екатерина Харченко - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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Екатерина Харченко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Екатерины Харченко.
  • Екатерина Харченко назначена исполняющей обязанности ректора Курского государственного университета.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Екатерины Харченко в связи с переходом на другую работу.
Харченко назначена исполняющей обязанности ректора Курского государственного университета (КГУ), сообщил ранее курский губернатор Александр Хинштейн. Он добавил, что Александр Худин, который занимал должность ректора КГУ в течение десяти лет, сложил полномочия по собственному желанию.
Харченко была избрана депутатом Госдумы по Курскому одномандатному избирательному округу от "Единой России" и занимала должность зампреда думского комитета по науке и высшему образованию. Также она является региональным координатором партийного проекта "Новая школа" в Курской области.
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