Госдума приняла закон о единых правилах учета и контроля ядерных материалов

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон о введении единых правил государственного учета и контроля ядерных и специальных неядерных материалов.

Правительство РФ получит полномочия утверждать правила учета и контроля таких материалов, а «Росатом» — вести государственный регистр этих материалов и принимать нормативные акты, регламентирующие порядок их учета и контроля.

Закон вступит в силу с 1 октября 2027 года.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении в России единых правил государственного учета и контроля ядерных материалов и специальных неядерных материалов, используемых для создания и эксплуатации ядерного оружия.

Документ наделяет правительство РФ полномочием утверждать правила осуществления государственного учета и контроля ядерных материалов и специальных неядерных материалов, используемых при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения.

Речь идет о материалах, находящихся у юрлиц, за исключением тех, что находятся в обращении у воинских частей и организаций Минобороны России.

Одновременно госкорпорация " Росатом " наделяется полномочиями вести государственный регистр соответствующих ядерных и специальных неядерных материалов, а также принимать нормативные правовые акты, регламентирующие порядок их учета и контроля.

Формы отчетов в области государственного учета и контроля таких материалов, порядок их заполнения, порядок и сроки представления отчетов, а также форму самого госрегистра также установит "Росатом".