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Госдума приняла закон о единых правилах учета и контроля ядерных материалов - РИА Новости, 23.06.2026
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16:00 23.06.2026
Госдума приняла закон о единых правилах учета и контроля ядерных материалов

осдума приняла закон о введении в России единых правил учета ядерных материалов

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон о введении единых правил государственного учета и контроля ядерных и специальных неядерных материалов.
  • Правительство РФ получит полномочия утверждать правила учета и контроля таких материалов, а «Росатом» — вести государственный регистр этих материалов и принимать нормативные акты, регламентирующие порядок их учета и контроля.
  • Закон вступит в силу с 1 октября 2027 года.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении в России единых правил государственного учета и контроля ядерных материалов и специальных неядерных материалов, используемых для создания и эксплуатации ядерного оружия.
Документ наделяет правительство РФ полномочием утверждать правила осуществления государственного учета и контроля ядерных материалов и специальных неядерных материалов, используемых при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения.
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Речь идет о материалах, находящихся у юрлиц, за исключением тех, что находятся в обращении у воинских частей и организаций Минобороны России.
Одновременно госкорпорация "Росатом" наделяется полномочиями вести государственный регистр соответствующих ядерных и специальных неядерных материалов, а также принимать нормативные правовые акты, регламентирующие порядок их учета и контроля.
Формы отчетов в области государственного учета и контроля таких материалов, порядок их заполнения, порядок и сроки представления отчетов, а также форму самого госрегистра также установит "Росатом".
Закон вступит в силу с 1 октября 2027 года.
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