Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки ВСУ по гражданскому автобусу в Горловке ДНР поврежден пассажирский автобус.
- По уточненной информации, число пострадавших в результате атаки возросло до 17 человек.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате атаки ВСУ по гражданскому автобусу 22 июня в Горловке ДНР, по уточненной информации, возросло до 17 человек, сообщил глава города Иван Приходько.
В понедельник мэр сообщил, что в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины в Калининском районе Горловки поврежден пассажирский автобус.
"По уточненной информации, количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии мирных жителей Горловки 22 июня 2026 года возросло до 17", - сообщил Приходько в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18