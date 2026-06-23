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Число пострадавших в при атаке ВСУ по автобусу в Горловке возросло до 17 - РИА Новости, 23.06.2026
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10:59 23.06.2026 (обновлено: 11:00 23.06.2026)
Число пострадавших в при атаке ВСУ по автобусу в Горловке возросло до 17

Число пострадавших в при атаке ВСУ по автобусу в Горловке в ДНР возросло до 17

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки ВСУ по гражданскому автобусу в Горловке ДНР поврежден пассажирский автобус.
  • По уточненной информации, число пострадавших в результате атаки возросло до 17 человек.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате атаки ВСУ по гражданскому автобусу 22 июня в Горловке ДНР, по уточненной информации, возросло до 17 человек, сообщил глава города Иван Приходько.
В понедельник мэр сообщил, что в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины в Калининском районе Горловки поврежден пассажирский автобус.
"По уточненной информации, количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии мирных жителей Горловки 22 июня 2026 года возросло до 17", - сообщил Приходько в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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