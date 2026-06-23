ФСБ показала уничтожение двух бомб, изъятых у террористок в Пятигорске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ показала кадры уничтожения взрывных устройств, с помощью которых две россиянки планировали устроить двойной теракт против правоохранителей в Пятигорске.
- По информации ФСБ, в Пятигорске предотвращен задуманный спецслужбами Украины двойной теракт, задержаны две россиянки.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ФСБ показала кадры уничтожения взрывных устройств, с помощью которых две россиянки планировали устроить двойной теракт против правоохранителей в Пятигорске.
Показано, как одну сумку с взрывным устройством размещают в автомобильных покрышках, после чего подрывают. Далее с остатками работает сапер.
Вторую уничтожили таким же образом. Демонстрируются кадры наземного робота-сапера, который кладет устройство в покрышки.
По информации ФСБ, в Пятигорске предотвращен задуманный спецслужбами Украины двойной теракт против правоохранителей, задержаны две россиянки. Сначала первая женщина должна была взорвать самодельную бомбу на территории здания одного из силовых ведомств в Пятигорске. Затем, когда на месте взрыва начала бы работать следственно-оперативная группа, там сработало бы аналогичное взрывное устройство, принесенное второй женщиной.