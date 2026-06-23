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ФСБ показала уничтожение двух бомб, изъятых у террористок в Пятигорске

Краткий пересказ от РИА ИИ ФСБ показала кадры уничтожения взрывных устройств, с помощью которых две россиянки планировали устроить двойной теракт против правоохранителей в Пятигорске.

По информации ФСБ, в Пятигорске предотвращен задуманный спецслужбами Украины двойной теракт, задержаны две россиянки.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ФСБ показала кадры уничтожения взрывных устройств, с помощью которых две россиянки планировали устроить двойной теракт против правоохранителей в Пятигорске.

Показано, как одну сумку с взрывным устройством размещают в автомобильных покрышках, после чего подрывают. Далее с остатками работает сапер.

Вторую уничтожили таким же образом. Демонстрируются кадры наземного робота-сапера, который кладет устройство в покрышки.