ФСБ назвала основную цель террористов в Пятигорске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главной целью террористов в Пятигорске было достижение максимального количества жертв среди сотрудников правоохранительных органов.
- В Пятигорске предотвращен двойной теракт против правоохранителей, задержаны две россиянки.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Главной целью террористов, готовивших крупный двойной теракт в Пятигорске, было достижение максимального количества жертв среди сотрудников правоохранительных органов, сообщила ФСБ.
"Основной целью террористов являлось достижение максимального количества жертв среди сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
По информации ФСБ, в Пятигорске предотвращен задуманный спецслужбами Украины двойной теракт против правоохранителей, задержаны две россиянки. Как следует из сообщения ФСБ, схема теракта была такой - сначала первая женщина должна была взорвать самодельную бомбу на территории здания одного из силовых ведомств в Пятигорске. Затем, когда на месте взрыва начала бы работать следственно-оперативная группа, там сработало бы аналогичное взрывное устройство, принесенное второй женщиной.