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Задержанные в Пятигорске россиянки не предполагали, что станут смертницами - РИА Новости, 23.06.2026
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07:49 23.06.2026
Задержанные в Пятигорске россиянки не предполагали, что станут смертницами

ФСБ: задержанные в Пятигорске женщины не думали, что станут живыми бомбами

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сотрудники ФСБ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пятигорске предотвращен двойной теракт против правоохранителей.
  • Задержаны две россиянки, которые действовали по заданию представителей украинских спецслужб.
  • Целью теракта было достижение максимального количества жертв среди силовиков.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Две россиянки, выбранные спецслужбами Украины для совершения в Пятигорске крупного теракта против правоохранителей, по их словам, не предполагали, что станут террористками-смертницами, сообщила ФСБ
"Задержанные дали признательные показания о том, что действовали по заданию представителей украинских спецслужб, не предполагая, что будут использованы в качестве террористок-смертниц", - говорится в сообщении.
По информации ФСБ, в Пятигорске предотвращен задуманный спецслужбами Украины двойной теракт против правоохранителей, задержаны две россиянки. Главной целью террористов было достижение максимального количества жертв среди силовиков. Как следует из сообщения ФСБ, схема теракта была такой - сначала первая женщина должна была взорвать самодельную бомбу на территории здания одного из силовых ведомств в Пятигорске. Затем, когда на месте взрыва начала бы работать следственно-оперативная группа, там сработало бы аналогичное взрывное устройство, принесенное второй женщиной.
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В миреПятигорскУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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