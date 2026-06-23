Задержанные в Пятигорске россиянки не предполагали, что станут смертницами

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Две россиянки, выбранные спецслужбами Украины для совершения в Пятигорске крупного теракта против правоохранителей, по их словам, не предполагали, что станут террористками-смертницами, сообщила ФСБ

"Задержанные дали признательные показания о том, что действовали по заданию представителей украинских спецслужб, не предполагая, что будут использованы в качестве террористок-смертниц", - говорится в сообщении.