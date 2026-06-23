Рейтинг@Mail.ru
Захарова объяснила приставку и.о. у зампостпреда России в Совбезе ООН - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 23.06.2026
Захарова объяснила приставку и.о. у зампостпреда России в Совбезе ООН

Евстигнеева выступала в СБ ООН в статусе и.о. из-за отпуска постпреда Небензи

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Евстигнеева выступала в статусе "и.о. постоянного представителя" России при ООН, так как постоянный представитель Василий Небензя находится в отпуске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
  • Анна Евстигнеева заявила на заседании Совбеза ООН, что СВО достигает поставленных целей, ВС РФ сохраняют стратегическую инициативу, а поставки западного оружия Украине, санкции и попытки давления на Россию не способны изменить ситуацию на фронте.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева выступала в статусе "и.о. постоянного представителя", так как постоянный представитель России при ООН Василий Небензя находится в отпуске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Представитель России в Совбезе ООН Анна Евстигнеева выступала в статусе "и.о. постоянного представителя", так как постоянный представитель России при ООН Василий Небензя находится в отпуске", - сказала Захарова в комментарии газете "ВЗГЛЯД".
Евстигнеева 22 июня выступила на заседании Совбеза ООН. В частности, она сказала, что СВО последовательно достигает поставленных целей, ВС РФ сохраняют стратегическую инициативу, а поставки западного оружия Украине, санкции и попытки давления на Россию не способны изменить ситуацию на фронте.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
ВС России сохраняют инициативу в зоне СВО, заявила Евстигнеева
22 июня, 23:04
 
ООНМария ЗахароваАнна ЕвстигнееваСовет Безопасности ООНРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала