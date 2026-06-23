Захарова объяснила приставку и.о. у зампостпреда России в Совбезе ООН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анна Евстигнеева выступала в статусе "и.о. постоянного представителя" России при ООН, так как постоянный представитель Василий Небензя находится в отпуске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
- Анна Евстигнеева заявила на заседании Совбеза ООН, что СВО достигает поставленных целей, ВС РФ сохраняют стратегическую инициативу, а поставки западного оружия Украине, санкции и попытки давления на Россию не способны изменить ситуацию на фронте.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева выступала в статусе "и.о. постоянного представителя", так как постоянный представитель России при ООН Василий Небензя находится в отпуске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Представитель России в Совбезе ООН Анна Евстигнеева выступала в статусе "и.о. постоянного представителя", так как постоянный представитель России при ООН Василий Небензя находится в отпуске", - сказала Захарова в комментарии газете "ВЗГЛЯД".
Евстигнеева 22 июня выступила на заседании Совбеза ООН. В частности, она сказала, что СВО последовательно достигает поставленных целей, ВС РФ сохраняют стратегическую инициативу, а поставки западного оружия Украине, санкции и попытки давления на Россию не способны изменить ситуацию на фронте.