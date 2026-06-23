Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии.
- Энди Бернем заявил о своем намерении избираться на пост лидера Лейбористской партии.
- По мнению депутата Европарламента от Франции Тьерри Мариани, внешнеполитический курс Великобритании, в том числе в отношении России, после отставки Кира Стармера не изменится.
ПАРИЖ, 23 июн - РИА Новости. Внешнеполитический курс Великобритании, в том числе в отношении России, не изменится после отставки нынешнего премьер-министра Кира Стармера, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. Вскоре после этого влиятельный лейборист Энди Бернем, который получил в понедельник депутатский мандат, заявил о своем намерении избираться на пост лидера партии, что обеспечит ему премьерское кресло.
"Давайте будем откровенны: ничего не изменится. Внешняя политика Великобритании опирается на структурные столпы, выходящие за рамки отдельных личностей: Североатлантический альянс, поддержка Украины и особые отношения с Вашингтоном. Бернем - убежденный атлантист. В отношении России, как и во всем остальном, линия не изменится", - сказал собеседник агентства.
По словам евродепутата, Лондон может максимум начать открыто сближаться с Брюсселем, однако он все еще будет оставаться преданным НАТО и все еще будет готов ставить американские интересы выше европейских.
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