Политика Британии не изменится после отставки Стармера, заявил евродепутат

ПАРИЖ, 23 июн - РИА Новости. Внешнеполитический курс Великобритании, в том числе в отношении России, не изменится после отставки нынешнего премьер-министра Кира Стармера, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

По словам евродепутата, Лондон может максимум начать открыто сближаться с Брюсселем, однако он все еще будет оставаться преданным НАТО и все еще будет готов ставить американские интересы выше европейских.