Краткий пересказ от РИА ИИ
- Издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи Сергея Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность».
- Статья Лаврова была опубликована в журнале «Международная жизнь» и на официальном сайте МИД РФ.
- Депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что отказ в публикации статьи свидетельствует о кризисе западной демократии и проблемах со свободой слова на Западе.
БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Решение издания Politico Europe не публиковать статью министра иностранных дел России Сергея Лаврова показало, что западная демократия переживает кризис, а средства массовой информации все чаще перестают выполнять свою основную функцию, заявил РИА Новости депутат Европарламента Фернан Картайзер.
"Это заставляет задуматься о том, что западная демократия переживает кризис, а СМИ больше не выполняют свою функцию. Несмотря на плюрализм общества, пропаганда оказывается способна легко навязывать свою повестку. Это печально", - сказал Картайзер.
По его мнению, история с отказом публиковать статью главы МИД РФ свидетельствует также о более широких проблемах в сфере свободы слова и общественной дискуссии на Западе.
Картайзер в последнее время подвергается нападкам со стороны части коллег в Европарламенте за свою критику политики конфронтации с Россией и поддержку диалога с Москвой.
Лавров в материале для Politico Europe написал, что Европа предлагает России переговоры не для достижения мира, а для того, чтобы выиграть время для укрепления ВСУ и дальнейших поставок западных вооружений. Кроме того, министр указал на риски прямого столкновения НАТО и России, которое, по его оценке, может привести к обмену ядерными ударами. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия предпочитает добиваться целей СВО дипломатическими средствами.