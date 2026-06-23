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Евродепутат прокомментировал решение Politico не публиковать статью Лаврова - РИА Новости, 23.06.2026
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05:17 23.06.2026
Евродепутат прокомментировал решение Politico не публиковать статью Лаврова

Картайзер: отказ Politico от статьи Лаврова показал кризис свободы слова

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи Сергея Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность».
  • Статья Лаврова была опубликована в журнале «Международная жизнь» и на официальном сайте МИД РФ.
  • Депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что отказ в публикации статьи свидетельствует о кризисе западной демократии и проблемах со свободой слова на Западе.
БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Решение издания Politico Europe не публиковать статью министра иностранных дел России Сергея Лаврова показало, что западная демократия переживает кризис, а средства массовой информации все чаще перестают выполнять свою основную функцию, заявил РИА Новости депутат Европарламента Фернан Картайзер.
Издание Politico Europe в последний момент отменило в июне публикацию статьи Лаврова "Украина, Европа и глобальная безопасность". Статья в итоге была опубликована в журнале "Международная жизнь" и на официальном сайте МИД РФ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Депутат ЕП прокомментировал отмену публикации статьи Лаврова в западных СМИ
Вчера, 17:46
"Это заставляет задуматься о том, что западная демократия переживает кризис, а СМИ больше не выполняют свою функцию. Несмотря на плюрализм общества, пропаганда оказывается способна легко навязывать свою повестку. Это печально", - сказал Картайзер.
По его мнению, история с отказом публиковать статью главы МИД РФ свидетельствует также о более широких проблемах в сфере свободы слова и общественной дискуссии на Западе.
Картайзер в последнее время подвергается нападкам со стороны части коллег в Европарламенте за свою критику политики конфронтации с Россией и поддержку диалога с Москвой.
Лавров в материале для Politico Europe написал, что Европа предлагает России переговоры не для достижения мира, а для того, чтобы выиграть время для укрепления ВСУ и дальнейших поставок западных вооружений. Кроме того, министр указал на риски прямого столкновения НАТО и России, которое, по его оценке, может привести к обмену ядерными ударами. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия предпочитает добиваться целей СВО дипломатическими средствами.
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Евродепутат объяснил, почему Politico не опубликовало статью Лаврова
02:43
 
В миреРоссияЕвропаМоскваСергей ЛавровФернан КартайзерЕвропарламентВооруженные силы УкраиныНАТОСанкции в отношении РоссииPolitico
 
 
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