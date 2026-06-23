Краткий пересказ от РИА ИИ Издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи Сергея Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность».

Статья Лаврова была опубликована в журнале «Международная жизнь» и на официальном сайте МИД РФ.

Депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что отказ в публикации статьи свидетельствует о кризисе западной демократии и проблемах со свободой слова на Западе.

БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Решение издания Politico Europe не публиковать статью министра иностранных дел России Сергея Лаврова показало, что западная демократия переживает кризис, а средства массовой информации все чаще перестают выполнять свою основную функцию, заявил РИА Новости депутат Европарламента Фернан Картайзер.

Издание Politico Europe в последний момент отменило в июне публикацию статьи Лаврова "Украина, Европа и глобальная безопасность". Статья в итоге была опубликована в журнале "Международная жизнь" и на официальном сайте МИД РФ.

"Это заставляет задуматься о том, что западная демократия переживает кризис, а СМИ больше не выполняют свою функцию. Несмотря на плюрализм общества, пропаганда оказывается способна легко навязывать свою повестку. Это печально", - сказал Картайзер.

По его мнению, история с отказом публиковать статью главы МИД РФ свидетельствует также о более широких проблемах в сфере свободы слова и общественной дискуссии на Западе.

Картайзер в последнее время подвергается нападкам со стороны части коллег в Европарламенте за свою критику политики конфронтации с Россией и поддержку диалога с Москвой.