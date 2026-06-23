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Европа уже давно стала стороной украинского конфликта, заявили в АдГ - РИА Новости, 23.06.2026
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22:12 23.06.2026
Европа уже давно стала стороной украинского конфликта, заявили в АдГ

Крупалла: Европа давно стала стороной украинского конфликта

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского союза
Флаги Украины и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла заявил, что Европа уже давно стала стороной украинского конфликта.
  • Лавров заявил, что надежды на Запад как честного посредника в урегулировании конфликта на Украине провалились.
БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла заявил, что Европа уже давно стала стороной украинского конфликта.
"Пакет на 90 миллиардов евро (для Украины - ред.) и новые санкции против России - вот что стоит на повестке дня… Европа уже давно не нейтральный посредник, а сторона конфликта", - сказал Крупалла на совместной пресс-конференции с другим сопредседателем АдГ Алисой Вайдель. Трансляция велась на YouTube-канале парламентской фракции АдГ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник заявил, что все надежды на Запад как честного посредника в урегулировании конфликта на Украине провалились, их нет нужды воспринимать всерьез.
Ранее еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщил, что Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по выделению Киеву кредита на 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы.
Тино Крупалла - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвропаРоссияТино КрупаллаАлиса ВайдельСергей ЛавровБезопасность
 
 
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