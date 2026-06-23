Европа уже давно стала стороной украинского конфликта, заявили в АдГ

Краткий пересказ от РИА ИИ Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла заявил, что Европа уже давно стала стороной украинского конфликта.

Лавров заявил, что надежды на Запад как честного посредника в урегулировании конфликта на Украине провалились.

БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла заявил, что Европа уже давно стала стороной украинского конфликта.

"Пакет на 90 миллиардов евро (для Украины - ред.) и новые санкции против России - вот что стоит на повестке дня… Европа уже давно не нейтральный посредник, а сторона конфликта", - сказал Крупалла на совместной пресс-конференции с другим сопредседателем АдГ Алисой Вайдель. Трансляция велась на YouTube-канале парламентской фракции АдГ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник заявил, что все надежды на Запад как честного посредника в урегулировании конфликта на Украине провалились, их нет нужды воспринимать всерьез.