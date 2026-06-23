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СМИ: еврочиновники выходят в офисы ради кондиционеров - РИА Новости, 23.06.2026
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10:43 23.06.2026 (обновлено: 10:47 23.06.2026)
СМИ: еврочиновники выходят в офисы ради кондиционеров

Politico: еврочиновники выходят в офисы с удаленки ради кондиционеров

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за жары в Брюсселе чиновники ЕС возвращаются в офисы из дома, чтобы воспользоваться кондиционерами.
  • На этой неделе в бельгийской столице ожидается температура не ниже 31 градуса, а в пятницу возможно повышение до 38 градусов.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Еврочиновники переходят с удаленной работы в офис ради кондиционеров из-за жаркой погоды в Брюсселе, сообщает издание Politico.
"В то время как Брюссель страдает от жары, несколько официальных лиц из ЕС рассказали..., что они отказываются от работы из дома, отправляясь напрямик в свои офисы с кондиционерами... Штаб-квартира Еврокомиссии Берлемон отлично проветривается, хотя пресс-центр Еврокомисии напоминает душную теплицу", - говорится в публикации издания.
Согласно данным сервиса наблюдения за погодой AccuWeather, ожидается, что на этой неделе температура в бельгийской столице не опустится ниже 31 градуса, а в пятницу может и вовсе подняться до 38.
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