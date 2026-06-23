СМИ: еврочиновники выходят в офисы ради кондиционеров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за жары в Брюсселе чиновники ЕС возвращаются в офисы из дома, чтобы воспользоваться кондиционерами.
- На этой неделе в бельгийской столице ожидается температура не ниже 31 градуса, а в пятницу возможно повышение до 38 градусов.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Еврочиновники переходят с удаленной работы в офис ради кондиционеров из-за жаркой погоды в Брюсселе, сообщает издание Politico.
"В то время как Брюссель страдает от жары, несколько официальных лиц из ЕС рассказали..., что они отказываются от работы из дома, отправляясь напрямик в свои офисы с кондиционерами... Штаб-квартира Еврокомиссии Берлемон отлично проветривается, хотя пресс-центр Еврокомисии напоминает душную теплицу", - говорится в публикации издания.
Согласно данным сервиса наблюдения за погодой AccuWeather, ожидается, что на этой неделе температура в бельгийской столице не опустится ниже 31 градуса, а в пятницу может и вовсе подняться до 38.