Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол Российской Федерации в США Александр Дарчиев заявил, что в Европе вновь поднимает голову нацизм.
- Посол отметил, что россияне как наследники великой Победы помнят о трагедии и клянутся не допустить ее повторения.
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Нацизм вновь поднимает голову в Европе, а горячие головы в Германии грезят "четвертым рейхом" и новым походом на Восток, заявил посол Российской Федерации в США Александр Дарчиев.
Дипломат отметил, что россияне как наследники великой Победы помнят все, отдавая долг памяти погибшим и принося клятву не допустить повторения трагедии в "наше неспокойное время".
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.