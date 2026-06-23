Краткий пересказ от РИА ИИ Посол Российской Федерации в США Александр Дарчиев заявил, что в Европе вновь поднимает голову нацизм.

Посол отметил, что россияне как наследники великой Победы помнят о трагедии и клянутся не допустить ее повторения.

ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Нацизм вновь поднимает голову в Европе, а горячие головы в Германии грезят "четвертым рейхом" и новым походом на Восток, заявил посол Российской Федерации в США Александр Дарчиев.

"В Европе вновь поднимает голову нацизм, а горячие головы в Германии , забывшие уроки истории, грезят "четвертым рейхом" и новым походом на Восток", - сказал он на акции "Свеча памяти" в посольстве РФ в Вашингтоне.

Дипломат отметил, что россияне как наследники великой Победы помнят все, отдавая долг памяти погибшим и принося клятву не допустить повторения трагедии в "наше неспокойное время".