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Нацизм вновь поднимает голову в Европе, заявил посол России в США - РИА Новости, 23.06.2026
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04:15 23.06.2026
Нацизм вновь поднимает голову в Европе, заявил посол России в США

Посол Дарчиев: горячие головы в Германии грезят четвертым рейхом

© Фото : Посольство Российской Федерации в КанадеАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Посольство Российской Федерации в Канаде
Александр Дарчиев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Российской Федерации в США Александр Дарчиев заявил, что в Европе вновь поднимает голову нацизм.
  • Посол отметил, что россияне как наследники великой Победы помнят о трагедии и клянутся не допустить ее повторения.
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Нацизм вновь поднимает голову в Европе, а горячие головы в Германии грезят "четвертым рейхом" и новым походом на Восток, заявил посол Российской Федерации в США Александр Дарчиев.
Европе вновь поднимает голову нацизм, а горячие головы в Германии, забывшие уроки истории, грезят "четвертым рейхом" и новым походом на Восток", - сказал он на акции "Свеча памяти" в посольстве РФ в Вашингтоне.
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Народ в СССР не встал на колени перед нацистами, заявил посол России в США
04:11
Дипломат отметил, что россияне как наследники великой Победы помнят все, отдавая долг памяти погибшим и принося клятву не допустить повторения трагедии в "наше неспокойное время".
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
В МИД предупредили о последствиях радикального пересмотра политики Германии
00:38
 
В миреЕвропаГерманияРоссияАлександр Дарчиев
 
 
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