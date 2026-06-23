"Это не исправить". На Западе забили тревогу из-за действий ЕС на Украине

"Когда я слышу, что архитектура должна быть создана к 2027 или 2030 году, я недоумеваю. Ведь нужно лет двадцать, чтобы наладить снабжение, создать полноценную военную инфраструктуру. Да и людей у них нет. <…> Великобритания, например, сейчас даже не может вывести в море военный корабль и у нее всего около сорока танков на ходу. Оборонные структуры Европы находятся в ужасном состоянии, просто в ужасном. И за три года это не исправить", — пояснил эксперт.