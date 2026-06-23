Рейтинг@Mail.ru
"Это не исправить". На Западе забили тревогу из-за действий ЕС на Украине - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:25 23.06.2026 (обновлено: 03:36 23.06.2026)
"Это не исправить". На Западе забили тревогу из-за действий ЕС на Украине

Аналитик Крук: Европа строит нереалистичные военные планы в отношении России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский дипломат в отставке Аластер Крук заявил, что Европа вынашивает нереалистичные планы по созданию военной архитектуры для противостояния с Россией.
  • По оценке Крука, странам Европы не хватает ресурсов для создания полноценной военной инфраструктуры.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Европа вынашивает нереалистичные планы по созданию военной архитектуры для противостояния с Россией, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
"Европа <…> хочет превратить Украину в "железный кулак" на фронте европейской и натовской военной архитектуры против России. То есть Украина, находясь на линии фронта, должна оказывать давление и атаковать Россию из этого положения. Я отношусь к таким заявлениям с серьезным скепсисом. <…> Я не верю, что Европа способна выстроить военную архитектуру", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Европейскую мечту Украины откопали и похоронили опять
Вчера, 08:00
По оценке Крука, в частности, для этого странам континента не хватает ресурсов.
"Когда я слышу, что архитектура должна быть создана к 2027 или 2030 году, я недоумеваю. Ведь нужно лет двадцать, чтобы наладить снабжение, создать полноценную военную инфраструктуру. Да и людей у них нет. <…> Великобритания, например, сейчас даже не может вывести в море военный корабль и у нее всего около сорока танков на ходу. Оборонные структуры Европы находятся в ужасном состоянии, просто в ужасном. И за три года это не исправить", — пояснил эксперт.
Москва не раз подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. В Кремле также подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Европейцы создают "НАТО без взрослых", но не могут найти денег на это
13 июня, 08:00
 
В миреЕвропаРоссияУкраинаЕвросоюзНАТОВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала