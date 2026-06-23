У России нет иллюзий относительно планов ЕС по Украине, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у России нет иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине.
- Лавров упомянул, что европейцы сорвали результаты переговоров в 2014 и 2015 годах.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. У России нет никаких иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас нет никаких иллюзий в отношении реальных планов европейцев. Я уже упоминал, как они сорвали результаты переговоров в 2014 году, в 2015 году", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.