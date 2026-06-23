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У России нет иллюзий относительно планов ЕС по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 23.06.2026
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11:37 23.06.2026 (обновлено: 11:42 23.06.2026)

У России нет иллюзий относительно планов ЕС по Украине, заявил Лавров

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у России нет иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине.
  • Лавров упомянул, что европейцы сорвали результаты переговоров в 2014 и 2015 годах.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. У России нет никаких иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас нет никаких иллюзий в отношении реальных планов европейцев. Я уже упоминал, как они сорвали результаты переговоров в 2014 году, в 2015 году", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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