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Депутаты горсовета Еревана устроили драку на заседании - РИА Новости, 23.06.2026
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11:11 23.06.2026 (обновлено: 13:45 23.06.2026)
Депутаты горсовета Еревана устроили драку на заседании

В Ереване на заседании горсовета произошла драка между партиями

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты от правящей партии "Гражданский договор" и оппозиции устроили драку на заседании совета старейшин Еревана.
  • Члены оппозиционной фракции "Мать Армения" обвинили правящую партию в предвыборных нарушениях, что вызвало ответную реакцию вице-мэра Еревана Армена Памбухчяна и привело к перепалке и потасовке.
ЕРЕВАН, 23 июн — РИА Новости. Депутаты от правящей партии "Гражданский договор" и оппозиции устроили драку на заседании совета старейшин Еревана.
Сперва члены оппозиционной фракции "Мать Армения" обвинили правящую партию в предвыборных нарушениях. В ответ вице-мэр Еревана Армен Памбухчян напомнил, что лидер партии "Мать Армения" Андраник Теванян обвиняется в госизмене, и предложил оппонентам помолчать.
Последовавшая за этим словесная перепалка переросла в потасовку. В заседании объявили перерыв.
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