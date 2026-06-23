Депутаты горсовета Еревана устроили драку на заседании

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Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты от правящей партии "Гражданский договор" и оппозиции устроили драку на заседании совета старейшин Еревана.

Члены оппозиционной фракции "Мать Армения" обвинили правящую партию в предвыборных нарушениях, что вызвало ответную реакцию вице-мэра Еревана Армена Памбухчяна и привело к перепалке и потасовке.

ЕРЕВАН, 23 июн — РИА Новости. Депутаты от правящей партии "Гражданский договор" и оппозиции устроили драку на заседании совета старейшин Еревана.

Сперва члены оппозиционной фракции "Мать Армения" обвинили правящую партию в предвыборных нарушениях. В ответ вице-мэр Еревана Армен Памбухчян напомнил, что лидер партии "Мать Армения" Андраник Теванян обвиняется в госизмене, и предложил оппонентам помолчать.