ЕР обеспечила ипотечные каникулы при рождении или усыновлении ребенка

"Единая Россия" обеспечила длинные ипотечные каникулы для семей при рождении или усыновлении ребенка. Теперь при рождении или усыновлении ребенка заемщик может в любой момент действия договора попросить кредитора о льготном периоде", — сказано в публикации.

Отмечается, что главным нововведением стало то, что теперь больше не нужно доказывать снижение доходов или считать соотношение платежей к зарплате, само пополнение в семье — уже достаточное основание.

"Мы доработали текст законопроекта с учетом поступивших замечаний, а именно: уточнили, что рождение или усыновление детей является не "трудной жизненной ситуацией", как было записано в редакции первого чтения, а особыми обстоятельствами. Мы также уточнили, что штрафы, пени, которые были у заемщика до каникул, уплачиваются в последнюю очередь, и уточнили также нормы, чтобы не было двойной уплаты процентов с седьмого по 18-й месяц льготного периода", — цитируют на сайте зампреда комитета Госдумы по финансовому рынку Константина Бахарева ("Единая Россия").