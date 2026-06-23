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ЕР обеспечила ипотечные каникулы при рождении или усыновлении ребенка - РИА Новости, 23.06.2026
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17:19 23.06.2026 (обновлено: 20:52 23.06.2026)
ЕР обеспечила ипотечные каникулы при рождении или усыновлении ребенка

ЕР обеспечила ипотечные каникулы до 1,5 лет при рождении или усыновлении ребенка

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Единая Россия" обеспечила ипотечные каникулы до полутора лет при рождении или усыновлении ребенка.
  • Теперь семьям с двумя и более детьми в России не нужно доказывать факт снижения доходов или считать соотношение платежей к зарплате для получения ипотечных каникул.
  • Пополнение в семье стало достаточным основанием для запроса льготного периода по ипотеке.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. "Единая Россия" обеспечила ипотечные каникулы до полутора лет при рождении или усыновлении ребенка, сообщили на сайте партии.
Во вторник Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий с 1 сентября 2026 года семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Сейчас при появлении в семье ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений.
"Единая Россия" обеспечила длинные ипотечные каникулы для семей при рождении или усыновлении ребенка. Теперь при рождении или усыновлении ребенка заемщик может в любой момент действия договора попросить кредитора о льготном периоде", — сказано в публикации.
Отмечается, что главным нововведением стало то, что теперь больше не нужно доказывать снижение доходов или считать соотношение платежей к зарплате, само пополнение в семье — уже достаточное основание.
"Мы доработали текст законопроекта с учетом поступивших замечаний, а именно: уточнили, что рождение или усыновление детей является не "трудной жизненной ситуацией", как было записано в редакции первого чтения, а особыми обстоятельствами. Мы также уточнили, что штрафы, пени, которые были у заемщика до каникул, уплачиваются в последнюю очередь, и уточнили также нормы, чтобы не было двойной уплаты процентов с седьмого по 18-й месяц льготного периода", — цитируют на сайте зампреда комитета Госдумы по финансовому рынку Константина Бахарева ("Единая Россия").
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