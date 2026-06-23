Эксперт рассказал о фейковых письмах якобы от имени ГАИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники отправляют водителям сообщения от имени Госавтоинспекции с требованием оплатить штраф за нарушение ПДД.

В письме есть ссылка на фальшивый сайт, которая ведет на ресурс, имитирующий государственные или банковские сайты.

Доцент Петр Щербаченко порекомендовал проверять штрафы через официальные ресурсы — «Госуслуги» и сайт Госавтоинспекции.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мошенники отправляют водителям письма от имени Госавтоинспекции с требованием оплатить штраф за нарушение ПДД, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

"Мошенники начали отправлять по электронной почте или в мессенджере сообщения с текстом: "Вы нарушили ПДД, ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф". Во вложении находится файл в формате PDF, который выглядит как официальный документ... В письме есть кнопка "оплатить сейчас". Ссылка ведет на фальшивый сайт, который имитирует государственные или банковские ресурсы", - сказал Щербаченко NEWS.ru

По словам эксперта, в PDF-файле могут быть указаны данные жертвы, включая номер автомобиля. Если перейти по ссылке и ввести реквизиты карты, они окажутся у мошенников, предупредил Щербаченко.

Он также добавил, что не стоит переходить по ссылкам из подозрительных писем и загружать файлы от незнакомых отправителей. Доцент порекомендовал проверять штрафы через официальные ресурсы - "Госуслуги" и сайт Госавтоинспекции.