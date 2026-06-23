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Туристам рассказали, как избежать нападения рыбы-хирурга на курортах Египта - РИА Новости, 23.06.2026
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Туризм
 
05:39 23.06.2026
Туристам рассказали, как избежать нападения рыбы-хирурга на курортах Египта

Туристам посоветовали избегать мест нереста рыбы-хирурга в Египте

© РИА Новости / Борис Бабанов | Перейти в медиабанкШарм эш-Шейх
Шарм эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Борис Бабанов
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Шарм эш-Шейх. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские туристы жаловались на уколы и царапины после встреч с рыбой-хирургом на курортах Красного моря.
  • Египетский эксперт по дайвингу и морским видам спорта Абдессалям Ауд сообщил, что рыба-хирург использует свои острые шипы исключительно для защиты от хищников при ощущении угрозы.
  • Туристам следует избегать мест нереста или кладки икры рыбы-хирурга в ее брачный сезон, чтобы минимизировать риск нападения.
КАИР, 23 июн - РИА Новости. Египетские эксперты рассказали РИА Новости, как туристам обезопасить себя от нападения рыбы-хирурга на курортах Красного моря после серии инцидентов на побережье Шарм эш-Шейха.
На прошлой неделе российские туристы жаловались в социальных сетях на "уколы и царапины" после встреч с рыбой-хирургом в Египте. Они указывали, что не на всех пляжах есть таблички, предупреждающие о необходимости соблюдать меры предосторожности.
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"Рыба не проявляет агрессии первой, а соблюдение безопасной дистанции и уважительное отношение к морской фауне гарантируют безопасность для туристов", - сказал РИА Новости египетский эксперт по дайвингу и морским видам спорта Абдессалям Ауд.
По его словам, рыба-хирург использует свои острые шипы, напоминающие скальпель, исключительно для защиты от хищников при ощущении угрозы.
При этом, как рассказал агентству директор управления природных заповедников египетской провинции Южный Синай Валид Хасан, туристам следует избегать мест нереста или кладки икры этой рыбы в ее брачный сезон.
"Любое защитное поведение с ее стороны связано с охраной гнезд и икры в период размножения", - рассказал собеседник агентства.
Эксперт подчеркнул, что за десятилетия туристической активности в Шарм-эш-Шейхе в заповедниках инциденты с этой рыбой были единичными.
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