Ефимов: транспортную развязку реконструируют на МКАД

"Одним из приоритетных направлений для города остается развитие транспортной инфраструктуры. Так, в рамках нового проекта мы запланировали комплексную реконструкцию существующей развязки на пересечении МКАД и Мякининского проезда, а также строительство дополнительного заезда в район Строгино", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.