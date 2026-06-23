Ефимов: транспортную развязку реконструируют на МКАД

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Транспортную развязку реконструируют на пересечении МКАД с Мякининским проездом, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Одним из приоритетных направлений для города остается развитие транспортной инфраструктуры. Так, в рамках нового проекта мы запланировали комплексную реконструкцию существующей развязки на пересечении МКАД и Мякининского проезда, а также строительство дополнительного заезда в район Строгино", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении отмечается, что благодаря реконструкции въезды и выезды из деревни Мякинино и района Строгино на МКАД станут более плавными, безопасными и удобными. Кроме того, будут оптимизированы транспортные маршруты и повысится пропускная способность дорожной сети.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в городе завершился ключевой этап возведения путепровода через железнодорожные пути третьего Московского центрального диаметра.