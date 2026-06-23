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Ефимов: транспортную развязку реконструируют на МКАД - РИА Новости, 23.06.2026
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14:03 23.06.2026
Ефимов: транспортную развязку реконструируют на МКАД

Ефимов: транспортную развязку реконструируют на северо-западе МКАД

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Транспортную развязку реконструируют на пересечении МКАД с Мякининским проездом, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Одним из приоритетных направлений для города остается развитие транспортной инфраструктуры. Так, в рамках нового проекта мы запланировали комплексную реконструкцию существующей развязки на пересечении МКАД и Мякининского проезда, а также строительство дополнительного заезда в район Строгино", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении отмечается, что благодаря реконструкции въезды и выезды из деревни Мякинино и района Строгино на МКАД станут более плавными, безопасными и удобными. Кроме того, будут оптимизированы транспортные маршруты и повысится пропускная способность дорожной сети.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в городе завершился ключевой этап возведения путепровода через железнодорожные пути третьего Московского центрального диаметра.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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