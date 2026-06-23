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Ефимов: на юго-востоке Москвы реализуют четыре проекта КРТ - РИА Новости, 23.06.2026
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11:38 23.06.2026
Ефимов: на юго-востоке Москвы реализуют четыре проекта КРТ

Ефимов: в Нижегородском районе Москвы реализуют четыре проекта КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижегородском районе Москвы реализуют четыре проекта комплексного развития территории (КРТ) общей площадью свыше 10,6 гектара.
  • На этих территориях планируется построить около 194 тысяч квадратных метров недвижимости, включая общественно-деловые объекты и жилье, что создаст более 3,1 тысячи рабочих мест.
  • Проекты в бывших промзонах «Серп и Молот», «Карачарово», «Волгоградский проспект» и «Грайвороново» рассчитаны на четыре-пять лет.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. В Нижегородском районе Москвы реализуют четыре проекта комплексного развития территории (КРТ) общей площадью свыше 10,6 гектара, предназначенные для редевелопмента участки находятся в бывших промзонах "Волгоградский проспект", "Грайвороново", "Карачарово", а также "Серп и Молот", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Здесь планируется построить около 194 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых более 134 тысяч квадратных метров придется на общественно-деловые объекты: гостиницу, спортивно-развлекательный центр, физкультурно-оздоровительный комплекс, хоккейный центр. Еще почти 60 тысяч квадратных метров отведут под жилье. Реализация четырех проектов КРТ позволит не только превратить бывшие зоны отчуждения в комфортные городские кварталы, но и создать там более 3,1 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
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Как уточняется в сообщении, проект в промзоне "Серп и Молот", где планируется построить деловой центр площадью более 60 тысяч квадратных метров, рассчитан на четыре года, остальные – на пять лет.
В промзоне "Карачарово" планируется возвести 50 тысяч квадратных метров недвижимости. Это будет городской квартал с офисами, гостиницей, торговым комплексом и спортцентром. На Новохохловской улице (промзона "Волгоградский проспект") построят жилой комплекс на 33 тысячи квадратных метров для программы реновации. В промзоне "Грайвороново" появится хоккейный центр и 26,6 тысячи "квадратов" жилья.
Всего в Москве на разных этапах реализации и подготовки находится более 420 проектов КРТ, в рамках которых планируется построить свыше 70 миллионов квадратных метров недвижимости.
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