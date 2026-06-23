Ефимов: на юго-востоке Москвы реализуют четыре проекта КРТ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Нижегородском районе Москвы реализуют четыре проекта комплексного развития территории (КРТ) общей площадью свыше 10,6 гектара.

На этих территориях планируется построить около 194 тысяч квадратных метров недвижимости, включая общественно-деловые объекты и жилье, что создаст более 3,1 тысячи рабочих мест.

Проекты в бывших промзонах «Серп и Молот», «Карачарово», «Волгоградский проспект» и «Грайвороново» рассчитаны на четыре-пять лет.

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. В Нижегородском районе Москвы реализуют четыре проекта комплексного развития территории (КРТ) общей площадью свыше 10,6 гектара, предназначенные для редевелопмента участки находятся в бывших промзонах "Волгоградский проспект", "Грайвороново", "Карачарово", а также "Серп и Молот", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Здесь планируется построить около 194 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых более 134 тысяч квадратных метров придется на общественно-деловые объекты: гостиницу, спортивно-развлекательный центр, физкультурно-оздоровительный комплекс, хоккейный центр. Еще почти 60 тысяч квадратных метров отведут под жилье. Реализация четырех проектов КРТ позволит не только превратить бывшие зоны отчуждения в комфортные городские кварталы, но и создать там более 3,1 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы

Как уточняется в сообщении, проект в промзоне "Серп и Молот", где планируется построить деловой центр площадью более 60 тысяч квадратных метров, рассчитан на четыре года, остальные – на пять лет.

В промзоне "Карачарово" планируется возвести 50 тысяч квадратных метров недвижимости. Это будет городской квартал с офисами, гостиницей, торговым комплексом и спортцентром. На Новохохловской улице (промзона "Волгоградский проспект") построят жилой комплекс на 33 тысячи квадратных метров для программы реновации. В промзоне "Грайвороново" появится хоккейный центр и 26,6 тысячи "квадратов" жилья.