В ВОЗ рассказали о странах, находящихся в зоне риска Эболы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны, имеющие сухопутную границу с Угандой и ДРК, находятся в зоне риска распространения лихорадки Эбола.
- ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
- Риск для остальной части Африканского региона и на глобальном уровне оценивается как низкий.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны, имеющие сухопутную границу с Угандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), находятся в зоне риска распространения лихорадки Эбола, сообщили РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения.
"Риск для государств, имеющих сухопутные границы с данными странами, оценивается как высокий из-за постоянной мобильности населения, связанной с трансграничной торговлей и добычей полезных ископаемых, различий в возможностях и опыте борьбы с вирусом Бундибугио, а также в уровне готовности к борьбе с ним", - рассказали агентству.
При этом в ВОЗ подчеркнули, что риск для остальной части Африканского региона и на глобальном уровне оценивается как низкий.