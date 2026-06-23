В ВОЗ рассказали о странах, находящихся в зоне риска Эболы

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны, имеющие сухопутную границу с Угандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), находятся в зоне риска распространения лихорадки Эбола, сообщили РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения.

"Риск для государств, имеющих сухопутные границы с данными странами, оценивается как высокий из-за постоянной мобильности населения, связанной с трансграничной торговлей и добычей полезных ископаемых, различий в возможностях и опыте борьбы с вирусом Бундибугио, а также в уровне готовности к борьбе с ним", - рассказали агентству.