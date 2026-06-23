В Белгородской области мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Александровка Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль.
- Пострадал мирный житель.
- Мужчина с осколочными ранениями доставлен в городскую больницу №2 Белгорода.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в селе Александровка Белгородской области, сообщает оперштаб региона.
"В селе Александровка Шебекинского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. Мужчину с осколочными ранениями грудной клетки, головы и плеча бригада СМП транспортирует в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что машина повреждена, также посечен осколками еще один автомобиль.
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