ПВО сбила 47 украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские средства ПВО уничтожили 47 украинских беспилотников.
- Беспилотники были перехвачены над территориями семи регионов России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили 47 украинских беспилотников над семью регионами России, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать третьего июня с 8.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18