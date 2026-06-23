В ДНР семь мирных жителей пострадали при атаках украинских дронов

Кроме того, в Петровском районе Донецка ранения средней степени тяжести получили мужчина 1970 года рождения и женщина 1960 года рождения. В Волновахском муниципальном округе на трассе Донецк - Мариуполь у поворота на село Березовое ранения средней степени тяжести получил мужчина 1979 года рождения.