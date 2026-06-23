В ДНР семь мирных жителей пострадали при атаках украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Донецкой Народной Республике семь мирных жителей во вторник пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ.
- Повреждены четыре жилых дома, шесть объектов гражданской инфраструктуры и пять грузовых автомобилей в нескольких муниципальных округах.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Семь мирных жителей пострадали в Донецкой Народной Республике в результате атак ударных беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"В Ясиноватском муниципальном округе на трассе вблизи Авдеевки тяжелые ранения получил мужчина 1989 года рождения, еще трое мужчин 1981, 1988 и 1990 годов рождения получили ранения средней степени тяжести", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Кроме того, в Петровском районе Донецка ранения средней степени тяжести получили мужчина 1970 года рождения и женщина 1960 года рождения. В Волновахском муниципальном округе на трассе Донецк - Мариуполь у поворота на село Березовое ранения средней степени тяжести получил мужчина 1979 года рождения.
Пушилин добавил, что повреждены четыре жилых дома, шесть объектов гражданской инфраструктуры и пять грузовых автомобилей в Донецке, Енакиево, Горловке, Амвросиевском, Волновахском, Володарском и Старобешевском муниципальных округах.
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