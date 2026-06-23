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Дмитрия Киселева избрали первым зампредом комиссии ОП по СМИ - РИА Новости, 23.06.2026
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13:00 23.06.2026 (обновлено: 13:05 23.06.2026)
Дмитрия Киселева избрали первым зампредом комиссии ОП по СМИ

Дмитрия Киселева назначили первым зампредом ОП по массовым коммуникациям

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Киселев избран первым зампредом комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.
  • Решение об избрании Киселева на должность первого заместителя было принято единогласно.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев избран первым зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник в Москве в ОП РФ проходит первое пленарное заседание девятого состава Общественной палаты РФ.
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"Я бы предложил в качестве первого заместителя комиссии Дмитрия Константиновича Киселева", - сказал председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества Рифат Сабитов.
Решение об избрании Киселева на должность первого заместителя было принято единогласно.
В девятый состав ОП РФ вошли 172 человека: 40 членов Палаты, утвержденных указом президента РФ, 89 членов Палаты, избранных общественными палатами субъектов РФ, и 43 члена Палаты от общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций.
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