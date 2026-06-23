Дмитрия Киселева избрали первым зампредом комиссии ОП по СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Киселев избран первым зампредом комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.
- Решение об избрании Киселева на должность первого заместителя было принято единогласно.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев избран первым зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций, передает корреспондент РИА Новости.
"Я бы предложил в качестве первого заместителя комиссии Дмитрия Константиновича Киселева", - сказал председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества Рифат Сабитов.
Решение об избрании Киселева на должность первого заместителя было принято единогласно.
В девятый состав ОП РФ вошли 172 человека: 40 членов Палаты, утвержденных указом президента РФ, 89 членов Палаты, избранных общественными палатами субъектов РФ, и 43 члена Палаты от общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций.
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