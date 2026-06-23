Дмитрия Киселева избрали первым зампредом комиссии ОП по СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Киселев избран первым зампредом комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

Решение об избрании Киселева на должность первого заместителя было принято единогласно.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев избран первым зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник в Москве в ОП РФ проходит первое пленарное заседание девятого состава Общественной палаты РФ.

"Я бы предложил в качестве первого заместителя комиссии Дмитрия Константиновича Киселева", - сказал председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества Рифат Сабитов.

Решение об избрании Киселева на должность первого заместителя было принято единогласно.