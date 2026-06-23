Стала известна дата проведения "Тотального диктанта" в 2027 году

Краткий пересказ от РИА ИИ «Тотальный диктант-2027» пройдет по всему миру 10 апреля.

Имя автора текста диктанта станет известно 6 сентября в ходе онлайн-марафона проекта.

В 2026 году в «Тотальном диктанте» приняли участие почти 3 миллиона человек по всему миру, столицей акции стал Улан-Удэ.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ежегодная культурно-просветительская акция по проверке грамотности "Тотальный диктант" в 2027 году пройдет по всему миру 10 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе акции.

"Тотальный диктант-2027 пройдет по всему миру 10 апреля следующего года. Акция по проверке грамотности состоится уже в 24-й раз. Имя автора нового текста диктанта станет известно 6 сентября в ходе онлайн-марафона проекта в преддверии Международного дня грамотности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что осенью этого года стартует конкурс российских городов на звание столицы "Тотального диктанта-2027".

Помимо основной акции, 10 апреля уже традиционно будут организованы "Недиктант.Дети" для школьников 8-14 лет, "Тот.Язык" для носителей национальных языков и тест-квест TruD для иностранцев, изучающих русский язык. В 2026 году в этих проектах приняли участие почти 20 тысяч человек по всему миру.

"Традиционно Тотальный диктант проходит в одну из суббот апреля. При выборе даты Штаб и Филсовет акции опираются на ряд факторов, чтобы предоставить возможность как можно большему количеству человек по всему миру принять участие в проекте", - приводятся в сообщении слова директора фонда "Тотальный диктант" Вячеслава Белякова.

Отмечается, что в 2026 году в "Тотальном диктанте" приняли участие почти 3 миллиона человек по всему миру. Автором текста стал писатель Алексей Варламов , а столицей "Тотального диктанта-2026" был Улан-Удэ