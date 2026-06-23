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Стала известна дата проведения "Тотального диктанта" в 2027 году - РИА Новости, 23.06.2026
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10:16 23.06.2026
Стала известна дата проведения "Тотального диктанта" в 2027 году

"Тотальный диктант" в 2027 году пройдет по всему миру 10 апреля

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкОбразовательная акция "Тотальный диктант"
Образовательная акция Тотальный диктант - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Образовательная акция "Тотальный диктант". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Тотальный диктант-2027» пройдет по всему миру 10 апреля.
  • Имя автора текста диктанта станет известно 6 сентября в ходе онлайн-марафона проекта.
  • В 2026 году в «Тотальном диктанте» приняли участие почти 3 миллиона человек по всему миру, столицей акции стал Улан-Удэ.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ежегодная культурно-просветительская акция по проверке грамотности "Тотальный диктант" в 2027 году пройдет по всему миру 10 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе акции.
"Тотальный диктант-2027 пройдет по всему миру 10 апреля следующего года. Акция по проверке грамотности состоится уже в 24-й раз. Имя автора нового текста диктанта станет известно 6 сентября в ходе онлайн-марафона проекта в преддверии Международного дня грамотности", - говорится в сообщении.
Образовательная акция Тотальный диктант - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Организаторы назвали три самые частые ошибки в "Тотальном диктанте"
28 апреля, 13:39
Уточняется, что осенью этого года стартует конкурс российских городов на звание столицы "Тотального диктанта-2027".
Помимо основной акции, 10 апреля уже традиционно будут организованы "Недиктант.Дети" для школьников 8-14 лет, "Тот.Язык" для носителей национальных языков и тест-квест TruD для иностранцев, изучающих русский язык. В 2026 году в этих проектах приняли участие почти 20 тысяч человек по всему миру.
"Традиционно Тотальный диктант проходит в одну из суббот апреля. При выборе даты Штаб и Филсовет акции опираются на ряд факторов, чтобы предоставить возможность как можно большему количеству человек по всему миру принять участие в проекте", - приводятся в сообщении слова директора фонда "Тотальный диктант" Вячеслава Белякова.
Отмечается, что в 2026 году в "Тотальном диктанте" приняли участие почти 3 миллиона человек по всему миру. Автором текста стал писатель Алексей Варламов, а столицей "Тотального диктанта-2026" был Улан-Удэ.
"Тотальный диктант" - ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной.
Образовательная акция Тотальный диктант - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Филолог назвал главную ошибку участников "Тотального диктанта" 2026 года
20 апреля, 13:39
 
Улан-УдэАлексей ВарламовТотальный диктант
 
 
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