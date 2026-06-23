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В Ивановской области девочка сорвалась с третьего этажа - РИА Новости, 23.06.2026
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21:48 23.06.2026
В Ивановской области девочка сорвалась с третьего этажа

В Ивановской области 13-летняя девочка сорвалась с третьего этажа

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Вичуга Ивановской области 13-летняя девочка гуляла с подругой по заброшенному зданию и сорвалась вниз с третьего этажа.
  • Ребенка с травмами доставили в больницу, а следователи начали проверку и устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
БРЯНСК, 23 июн – РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как 13-летняя девочка гуляла с подругой по заброшенному зданию в городе Вичуга Ивановской области и сорвалась вниз с третьего этажа, сообщает региональное следственное управление СК.
"Следователями организована процессуальная проверка по факту падения несовершеннолетней… Сегодня в дневное время две 13-летние девочки гуляли в заброшенном здании в городе Вичуга, где одна из них сорвалась и упала с третьего этажа", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В следственном управлении рассказали, что ребенка с травмами доставили в больницу. Отмечается, что семья девочки не состоит на профилактическом учете.
"Следователями проводится осмотр места происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение", - добавили в управлении.
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ПроисшествияВичугаИвановская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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