В Ивановской области девочка сорвалась с третьего этажа

Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Вичуга Ивановской области 13-летняя девочка гуляла с подругой по заброшенному зданию и сорвалась вниз с третьего этажа.

Ребенка с травмами доставили в больницу, а следователи начали проверку и устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

БРЯНСК, 23 июн – РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как 13-летняя девочка гуляла с подругой по заброшенному зданию в городе Вичуга Ивановской области и сорвалась вниз с третьего этажа, сообщает региональное следственное управление СК.

"Следователями организована процессуальная проверка по факту падения несовершеннолетней… Сегодня в дневное время две 13-летние девочки гуляли в заброшенном здании в городе Вичуга , где одна из них сорвалась и упала с третьего этажа", - говорится в Telegram-канале ведомства.

В следственном управлении рассказали, что ребенка с травмами доставили в больницу. Отмечается, что семья девочки не состоит на профилактическом учете.