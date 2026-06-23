Краткий пересказ от РИА ИИ Дети от года до 5–6 лет тяжелее всего переносят длительные поездки на машине из-за быстрой усталости и реакции на скуку и ограничение движения, сообщила кризисный психолог Варвара Ликунова.

Причина капризов в дороге — перегрузка нервной системы ребенка из-за долгого нахождения в одной позе, скуки, духоты, голода и нарушения режима сна.

Психолог рекомендует планировать поездку на время сна малыша, делать остановки каждые 1,5–2 часа, не перегружать ребенка гаджетами и признавать его состояние для снижения напряжения.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Длительные поездки на машине тяжелее всего даются детям до от года до 5-6 лет: они быстрее устают и острее реагируют на скуку и ограничение движения, сообщила кризисный психолог Варвара Ликунова.

"Наиболее выражены капризы у детей от года до пяти-шести лет. Малыши быстрее устают, хуже переносят ожидание, скуку, ограничения движения и сильнее зависят от своего физического состояния. У младших школьников капризов обычно становится меньше, но в дороге могут появляться раздражительность, плаксивость и конфликты из-за переутомления", - сказала Ликунова "Ленте.ру"

По словам психолога, причина капризов - перегрузка нервной системы: ребенок сталкивается с долгим нахождением в одной позе, скукой, духотой, голодом и нарушением режима сна. Когда ресурс иссякает, нервная система реагирует слезами или истерикой, пояснила психолог.

Специалист отметила, что легче предупредить перегрузку, чем успокоить ребенка после нее. Она посоветовала планировать поездку на время сна малыша, делать остановки каждые 1,5-2 часа и не перегружать ребенка гаджетами с первых минут пути. Лучше подготовить несколько вариантов игр заранее, добавила Ликунова. Также она рекомендует не пытаться прекратить плач замечаниями - эффективнее признать состояние ребенка, например сказать: "Я вижу, что ты устал". Когда ребенок чувствует понимание, напряжение снижается, пояснила психолог.