Юрист раскрыл, почему нельзя тратить упавшие на счет "деньги из ниоткуда"

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Если на ваш счет упали деньги от неизвестного отправителя, ни в коем случае не тратьте их и не возвращайте самостоятельно. Об этом агентству "Прайм" рассказал юрист Александр Хаминский.
"Если вам по ошибке или намеренно перевели деньги неизвестные лица, главное — не тратить их и не переводить обратно самостоятельно, чтобы не стать жертвой мошенников. Свяжитесь с банком, сообщите об ошибке и оформите возврат через сотрудников банка", — предупредил эксперт.
По словам юриста, единственное исключение — если в назначении платежа указано "подарок" или "благотворительность". Тогда деньги можно тратить законно. Во всех остальных случаях необходимо обратиться в банк для оформления возврата. Если вы подозреваете мошенничество, стоит подать заявление в полицию.
Также Хаминский советует регулярно проверять выписки по счёту, так как многие не замечают поступлений от неизвестных лиц, если у них не настроены уведомления о зачислениях.