Юрист раскрыл, почему нельзя тратить упавшие на счет "деньги из ниоткуда"

"Если вам по ошибке или намеренно перевели деньги неизвестные лица, главное — не тратить их и не переводить обратно самостоятельно, чтобы не стать жертвой мошенников. Свяжитесь с банком, сообщите об ошибке и оформите возврат через сотрудников банка", — предупредил эксперт.