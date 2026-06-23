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Появились новые подробности о подростках, утонувших под Брянском - РИА Новости, 23.06.2026
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23:39 23.06.2026
Появились новые подробности о подростках, утонувших под Брянском

СК: утонувшие под Брянском подростки не умели плавать

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Унеча под Брянском утонули два подростка 15 и 16 лет.
  • Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.
  • Подростки не умели плавать и утонули в необорудованном для купания месте на озере Новое.
БРЯНСК, 23 июн - РИА Новости. Утонувшие под Брянском подростки не умели плавать и находились на озере в компании знакомых, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает региональное СУ СК.
Во вторник вечером ГУ МЧС России по Брянской области сообщило о том, что в городе Унеча утонули два подростка 2010 и 2011 годов рождения. Региональная прокуратура сообщила, что трагедия произошла на озере Новое в необорудованном для купания месте.
"По данному факту Унечским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Брянской области возбуждено уголовное дело", - сообщило региональное СУ СК на платформе "Макс".
По данным СК, утонувшим было 15 и 16 лет. Отмечается, что уголовное дело расследуется по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
"Предварительно установлено, что вечером 23 июня… четверо знакомых между собой подростков, двое из которых не умели плавать, направились к озеру… Зайдя в воду и поплыв от берега, двое из детей, не умеющие плавать, не смогли вернуться на берег и утонули", - рассказали в СУ СК подробности произошедшего.
Уточняется, что следователь осмотрел место происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы трагедии, назначены необходимые судебные экспертизы.
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