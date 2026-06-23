Появились новые подробности о подростках, утонувших под Брянском

Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Унеча под Брянском утонули два подростка 15 и 16 лет.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Подростки не умели плавать и утонули в необорудованном для купания месте на озере Новое.

БРЯНСК, 23 июн - РИА Новости. Утонувшие под Брянском подростки не умели плавать и находились на озере в компании знакомых, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает региональное СУ СК.

Во вторник вечером ГУ МЧС России по Брянской области сообщило о том, что в городе Унеча утонули два подростка 2010 и 2011 годов рождения. Региональная прокуратура сообщила, что трагедия произошла на озере Новое в необорудованном для купания месте.

"По данному факту Унечским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Брянской области возбуждено уголовное дело", - сообщило региональное СУ СК на платформе " Макс".

По данным СК, утонувшим было 15 и 16 лет. Отмечается, что уголовное дело расследуется по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

"Предварительно установлено, что вечером 23 июня… четверо знакомых между собой подростков, двое из которых не умели плавать, направились к озеру… Зайдя в воду и поплыв от берега, двое из детей, не умеющие плавать, не смогли вернуться на берег и утонули", - рассказали в СУ СК подробности произошедшего.