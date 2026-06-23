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Россия сделает все, чтобы 22 июня 1941 года не повторилось, заявил посол - РИА Новости, 23.06.2026
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05:43 23.06.2026
Россия сделает все, чтобы 22 июня 1941 года не повторилось, заявил посол

Дарчиев: дипломаты в России сделают все, чтобы 22 июня 1941 года не повторилось

© Фото : Посольство Российской Федерации в КанадеАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Посольство Российской Федерации в Канаде
Александр Дарчиев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что российские военные и дипломаты сделают все, чтобы события 22 июня 1941 года больше никогда не повторились.
  • Посол подчеркнул напряженную обстановку в мире.
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Российские военные и дипломаты сделают все, чтобы "22 июня 1941 года" больше никогда не повторилось, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев.
"Обращаясь к тем, кто погиб, кто пережил эту страшную войну, к нашим отцам и матерям, мы говорим, заверяем, что сделаем все, каждый на своем месте, сделаем все, чтобы 22-е июня 41-го года больше не повторилось", - сказал посол РФ на мероприятии в посольстве России в Вашингтоне, приуроченном ко Дню памяти и скорби.
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Дарчиев подчеркнул, что ради этого работают и военные, и дипломаты, и все остальные.
"Обстановка, к сожалению, очень напряженная", - отметил посол РФ.
Двадцать второе июня – день начала Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.
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