Россия сделает все, чтобы 22 июня 1941 года не повторилось, заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что российские военные и дипломаты сделают все, чтобы события 22 июня 1941 года больше никогда не повторились.

Посол подчеркнул напряженную обстановку в мире.

ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Российские военные и дипломаты сделают все, чтобы "22 июня 1941 года" больше никогда не повторилось, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев.

"Обращаясь к тем, кто погиб, кто пережил эту страшную войну, к нашим отцам и матерям, мы говорим, заверяем, что сделаем все, каждый на своем месте, сделаем все, чтобы 22-е июня 41-го года больше не повторилось", - сказал посол РФ на мероприятии в посольстве России в Вашингтоне , приуроченном ко Дню памяти и скорби.

Дарчиев подчеркнул, что ради этого работают и военные, и дипломаты, и все остальные.

"Обстановка, к сожалению, очень напряженная", - отметил посол РФ.