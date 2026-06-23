Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Чувашии объявили режим ракетной опасности.
- Жителям региона рекомендовано укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или в подземных помещениях.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Режим ракетной опасности объявлен в Чувашии, сообщает региональное министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям региона.
"Внимание, в Чувашской республике объявлена ракетная опасность", - сообщается в канале МЧС Чувашии на платформе "Макс".
В ведомстве советуют жителям региона не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тем, кто находится на улице - спуститься в подвал, подземный переход, паркинг или иное безопасное место.
"В целом действуем так же, как и при угрозе атаки БПЛА. Изменения в названии режима касаются прежде всего протоколов работы силовых ведомств, которые уже выполняют свою задачу", - отмечается в сообщении.