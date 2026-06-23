В Ростовской области трехлетний мальчик утонул в бассейне аквапарка

Краткий пересказ от РИА ИИ В Батайске Ростовской области трехлетний мальчик утонул в открытом бассейне аквапарка.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июн - РИА Новости. Трехлетний мальчик утонул в открытом бассейне аквапарка в Батайске Ростовской области, сообщает СУСК России по региону.

"В следственный отдел по городу Батайск СУСК России по Ростовской области поступило сообщение о смерти 3-летнего мальчика в результате утопления в открытом бассейне аквапарка города", - говорится в сообщении.