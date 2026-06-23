Невестка Михаила Ножкина раскрыла подробности его смерти

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Невестка народного артиста РСФСР Михаила Ножкина Лидия рассказала РИА Новости, что в последние дни артист перестал есть и пить и ушел из жизни прямо у нее на руках.

"Он находился дома, за последние где-то дней десять он перестал кушать, а где-то за пять дней до своего ухода он уже не ел и не пил. Видимо, наступил момент, когда организму уже стало тяжело. Он тихо скончался дома, можно сказать, у меня на руках", — сообщила Лидия Ножкина.