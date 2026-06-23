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Невестка Михаила Ножкина раскрыла подробности его смерти - РИА Новости, 23.06.2026
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18:05 23.06.2026 (обновлено: 20:36 23.06.2026)
Невестка Михаила Ножкина раскрыла подробности его смерти

Невестка Михаила Ножкина раскрыла подробности смерти артиста

© РИА Новости / Виталий Арутюнов | Перейти в медиабанкНародный артист РСФСР, актер, певец и поэт Михаил Ножкин
Народный артист РСФСР, актер, певец и поэт Михаил Ножкин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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Народный артист РСФСР, актер, певец и поэт Михаил Ножкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народный артист РСФСР Михаил Ножкин умер в возрасте 89 лет.
  • Два года назад он перенес операцию и после этого практически не выходил из дома.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Невестка народного артиста РСФСР Михаила Ножкина Лидия рассказала РИА Новости, что в последние дни артист перестал есть и пить и ушел из жизни прямо у нее на руках.
Михаил Иванович Ножкин, лауреат Государственной премии РСФСР, драматург, поэт, писатель скончался в возрасте 89 лет в понедельник, 22 июня.
"Он находился дома, за последние где-то дней десять он перестал кушать, а где-то за пять дней до своего ухода он уже не ел и не пил. Видимо, наступил момент, когда организму уже стало тяжело. Он тихо скончался дома, можно сказать, у меня на руках", — сообщила Лидия Ножкина.
По ее словам, два года назад Михаил Ножкин перенес операцию, после которой практически ни с кем не общался и не выходил из дома.
"Нам, безусловно, будет не хватать его — его энергии, патриотизма, которыми он всех заражал", — добавила Ножкина.
Михаил Иванович Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве В 1961 году окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады, сразу после выпуска был принят в труппу. Известность ему принесли роли в таких фильмах, как "Хождение по мукам", "Ошибка резидента" и "Судьба резидента", "В начале славных дел" и "Юность Петра", "Одиночное плавание" и других.

Михаил Ножкин — автор и исполнитель песен в разных жанрах, многие его работы посвящены Великой Отечественной войне. Он написал гимн "Бессмертного полка", "Под городом Ржевом" и "Я люблю тебя, Россия", многие его произведения стали народными. Одна из наиболее известных песен барда со словами "Последний бой — он трудный самый", ставшая культовой, прозвучала в его исполнении в киноэпопее "Освобождение", в которой он сыграл командира штурмовой роты.
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