Волонтеры подключились к помощи жителям подтопленного ливнями Бугуруслана

Краткий пересказ от РИА ИИ Волонтеры подключились к помощи жителям подтопленного ливневыми дождями города Бугуруслана Оренбургской области.

Губернатор Евгений Солнцев поставил задачу восстановить водо- и электроснабжение в Бугуруслане и направил туда дополнительные оперативные силы и волонтеров.

В Бугуруслан направили чистую воду и мощные помпы для откачки ливневых вод, а также поручили демонтировать муниципальные дороги, если это нужно для пропуска воды.

УФА, 23 июн – РИА Новости. Волонтеры подключились к помощи жителям подтопленного ливневыми дождями города Бугуруслана Оренбургской области, сообщил губернатор Евгений Солнцев.

В своем канале на платформе "Макс" глава региона рассказал, что провел заседание правительства области, на котором поставил перед кабмином задачу восстановить водо- и электроснабжение в Бугуруслане, где отключили воду и свет, чтобы предотвратить короткое замыкание.

"Наша задача – оперативно оказать помощь пострадавшим. Если в районах (области - ред.) ситуация уже начала стабилизироваться, в Бугуруслане она продолжает быть напряженной. Вчера туда были направлены дополнительные оперативные силы, сегодня подключились волонтеры. В Бугуруслане они разносят питьевую воду пострадавшим, завтра начнут передавать продовольственные наборы", - написал Солнцев.

Он отметил, что в Бугуруслан направили несколько "кубов" чистой воды из Бузулука, а также мощные помпы для откачки ливневых вод. Губернатор добавил, что поручил демонтировать муниципальные дороги, если это нужно для пропуска воды, уточнив, что сейчас важно сохранить имущество жителей.

По данным Солнцева, третьи сутки в регионе не прекращаются ливни, а на некоторых территориях за 24 часа выпало четыре месячные нормы осадков, а наиболее сложная ситуация сложилась, помимо Бугуруслана, в Оренбургском, Бугурусланском, Матвеевском и Асекеевском районах. В ПВР в подтопленных районах, по информации главы региона, находятся чуть больше 90 человек, остальные разместились у родственников.

Губернатор обратил внимание на необходимость держать на контроле состояние водохранилищ и поручил министерству природы усилить мониторинг подъема воды.