Прощание с Михаилом Ножкиным пройдет в Храме Христа Спасителя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прощание с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным пройдет 25 июня в Нижнем храме Храма Христа Спасителя.
- Начало церемонии прощания запланировано на 10:30.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Прощание с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным пройдет в четверг в Нижнем храме Храма Христа Спасителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.
Ножкин скончался в возрасте 89 лет в понедельник.
"Прощание состоится 25 июня в Нижнем храме Храма Христа Спасителя. Начало церемонии в 10.30", - сказала собеседница агентства.
Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. В 1961 году окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады, в том же году был принят в труппу. Известность ему принесли роли в таких фильмах как "Хождение по мукам", "Ошибка резидента", "В начале славных дел" и "Юность Петра", "Одиночное плавание", "Освобождение" и других.
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