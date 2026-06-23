Прощание с Михаилом Ножкиным пройдет в Храме Христа Спасителя

Краткий пересказ от РИА ИИ Прощание с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным пройдет 25 июня в Нижнем храме Храма Христа Спасителя.

Начало церемонии прощания запланировано на 10:30.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Прощание с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным пройдет в четверг в Нижнем храме Храма Христа Спасителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.

Ножкин скончался в возрасте 89 лет в понедельник.

"Прощание состоится 25 июня в Нижнем храме Храма Христа Спасителя. Начало церемонии в 10.30", - сказала собеседница агентства.