В Туве арестовали дебошира, напавшего на детей в лагере "Орленок"

Краткий пересказ от РИА ИИ Пьяный мужчина ночью 21 июня проник на территорию детского лагеря «Орленок» в Туве и нанес телесные повреждения по меньшей мере 14 детям.

Суд поместил дебошира под стражу на два месяца.

КРАСНОЯРСК, 23 июн – РИА Новости. Суд поместил под стражу на 2 мес дебошира, который в ночь с субботы на воскресенье напал на детей в детском лагере "Орленок" в Туве, сообщает региональный главк СК РФ.

В воскресенье в республиканском главке МВД сообщали о том, что ночью 21 июня на территорию детского лагеря "Орленок" на озере Чагытай проник пьяный мужчина, нанес телесные повреждения по меньшей мере 14 детям и сломал мебель. Следственные органы СК РФ по Туве возбудили уголовное дело по статье "хулиганство".

"Следственными органами СК России по Республике Тыва 24-летнему жителю города Кызыла... предъявлено обвинение… Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.