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В Туве арестовали дебошира, напавшего на детей в лагере "Орленок" - РИА Новости, 23.06.2026
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15:52 23.06.2026
В Туве арестовали дебошира, напавшего на детей в лагере "Орленок"

В Туве арестовали на 2 месяца напавшего на детей в лагере "Орленок" дебошира

© Фото : соцсетиСломанная мебель в детском лагере "Орленок" в Туве
Сломанная мебель в детском лагере Орленок в Туве - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : соцсети
Сломанная мебель в детском лагере "Орленок" в Туве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пьяный мужчина ночью 21 июня проник на территорию детского лагеря «Орленок» в Туве и нанес телесные повреждения по меньшей мере 14 детям.
  • Суд поместил дебошира под стражу на два месяца.
КРАСНОЯРСК, 23 июн – РИА Новости. Суд поместил под стражу на 2 мес дебошира, который в ночь с субботы на воскресенье напал на детей в детском лагере "Орленок" в Туве, сообщает региональный главк СК РФ.
В воскресенье в республиканском главке МВД сообщали о том, что ночью 21 июня на территорию детского лагеря "Орленок" на озере Чагытай проник пьяный мужчина, нанес телесные повреждения по меньшей мере 14 детям и сломал мебель. Следственные органы СК РФ по Туве возбудили уголовное дело по статье "хулиганство".
"Следственными органами СК России по Республике Тыва 24-летнему жителю города Кызыла... предъявлено обвинение… Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
Уточняется, что молодой человек вину признал частично.
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