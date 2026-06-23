Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР возросло до 18

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки ВСУ по гражданскому автобусу в Горловке Донецкой Народной Республики поврежден пассажирский автобус.
- Число пострадавших в результате атаки возросло до 18 человек.
ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате атаки ВСУ по гражданскому автобусу в Горловке Донецкой Народной Республики возросло до 18 человек, сообщил глава города Иван Приходько.
В понедельник мэр сообщил, что в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины в Калининском районе Горловки поврежден пассажирский автобус.
"По уточненной информации, количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии мирных жителей Горловки 22 июня 2026 года возросло до 18", - сообщил Приходько в Telegram-канале.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.