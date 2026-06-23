Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР возросло до 18

ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате атаки ВСУ по гражданскому автобусу в Горловке Донецкой Народной Республики возросло до 18 человек, сообщил глава города Иван Приходько.

В понедельник мэр сообщил, что в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины в Калининском районе Горловки поврежден пассажирский автобус.

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.