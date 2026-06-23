В Бугурусланском районе ввели режим ЧС из-за ливней

Краткий пересказ от РИА ИИ В Оренбуржье третьи сутки не прекращаются ливни, из-за которых затопило дома.

На территории Бугуруслана и Бугурусланского района введен режим ЧС межмуниципального характера.

В подтопленных районах в среду начнут работать комиссии по оценке ущерба для предоставления социальных выплат пострадавшим.

УФА, 23 июн – РИА Новости. Режим ЧС межмуниципального характера ввели на территории Бугуруслана и Бугурусланского района в Оренбуржье, где из-за непрекращающихся ливней затопило дома, сообщает правительство Оренбургской области.

В Оренбуржье третьи сутки не прекращаются ливни. По данным местных властей, наиболее сложная ситуация сложилась, помимо Бугуруслана, в Оренбургском, Бугурусланском, Матвеевском и Асекеевском районах. В пунктах временного размещения в подтопленных районах находятся чуть больше 90 человек, остальные разместились у родственников.

"На территории Бугуруслана и Бугурусланского района введен режим ЧС межмуниципального характера. Соответствующий указ подписал губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев", - сообщает областное правительство на платформе "Макс".

Также по информации региональных властей, на этих территориях в среду начнут работать комиссии по оценке ущерба.