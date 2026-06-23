Рейтинг@Mail.ru
В Бугурусланском районе ввели режим ЧС из-за ливней - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:36 23.06.2026
В Бугурусланском районе ввели режим ЧС из-за ливней

В Бугуруслане и Бугурусланском районе ввели режим ЧС из-за ливней

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПоследствия ливня
Последствия ливня - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Последствия ливня . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Оренбуржье третьи сутки не прекращаются ливни, из-за которых затопило дома.
  • На территории Бугуруслана и Бугурусланского района введен режим ЧС межмуниципального характера.
  • В подтопленных районах в среду начнут работать комиссии по оценке ущерба для предоставления социальных выплат пострадавшим.
УФА, 23 июн – РИА Новости. Режим ЧС межмуниципального характера ввели на территории Бугуруслана и Бугурусланского района в Оренбуржье, где из-за непрекращающихся ливней затопило дома, сообщает правительство Оренбургской области.
В Оренбуржье третьи сутки не прекращаются ливни. По данным местных властей, наиболее сложная ситуация сложилась, помимо Бугуруслана, в Оренбургском, Бугурусланском, Матвеевском и Асекеевском районах. В пунктах временного размещения в подтопленных районах находятся чуть больше 90 человек, остальные разместились у родственников.
"На территории Бугуруслана и Бугурусланского района введен режим ЧС межмуниципального характера. Соответствующий указ подписал губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев", - сообщает областное правительство на платформе "Макс".
Также по информации региональных властей, на этих территориях в среду начнут работать комиссии по оценке ущерба.
"Им предстоит зафиксировать факт утраты имущества. Это позволит пострадавшим в результате продолжительных ливневых дождей получить социальные выплаты", - поясняет правительство Оренбургской области.
Последствия проливных дождей в Бугуруслане. 22 июня 2026 года - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
После ливней в Оренбуржье подтопило почти 190 домов
Вчера, 09:02
 
ПроисшествияОренбургская областьБугурусланБугурусланский районЕвгений Солнцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала