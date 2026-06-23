Краткий пересказ от РИА ИИ В Бугуруслане из-за аномальных ливней затопило водозаборную станцию №1.

Несколько микрорайонов остались без воды.

Профильные службы работают над стабилизацией водоснабжения и будет организован подвоз воды.

УФА, 23 июн – РИА Новости. Водозаборную станцию затопило аномальными ливнями в оренбургском Бугуруслане, из-за чего несколько микрорайонов остались без воды, профильные службы работают над стабилизацией водоснабжения, сообщили РИА Новости в администрации города.

Власти Оренбургской области ранее сообщали, что июнь стал самым дождливым месяцем за последние 26 лет в регионе. Только в Асекеевском районе за сутки выпала трехмесячная норма осадков. Режим ЧС ввели в Бугуруслане, где по последним данным ГУ МЧС, в воде оказались 144 жилых дома и 281 приусадебный участок. Всего в пяти районах Оренбуржья подтопило более 500 домов и участков.

"Водозаборная насосная станция №1 затоплена. Нет подачи воды в несколько микрорайонов", - сказал собеседник агентства.

В сообщении на странице администрации Бугуруслана в соцсети "ВКонтакте" сказано, что в результате аномальных погодных явлений произошло сплошное подтопление водозаборной станции №1 и куста водозаборных скважин, подающих воду на резервуар водозаборной станции №3.