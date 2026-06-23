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Лейбористы не смогут вернуть страну в ЕС, считают в Британии - РИА Новости, 23.06.2026
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10:14 23.06.2026
Лейбористы не смогут вернуть страну в ЕС, считают в Британии

Балф: британское правительство лейбористов не сможет вернуть страну в ЕС

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член Палаты лордов британского парламента от Консервативной партии Ричард Балф заявил, что британское правительство лейбористов попытается вернуть страну в Евросоюз, но не сможет этого сделать.
  • 31 января 2020 года Великобритания покинула ЕС после 47 лет членства.
  • Ричард Балф считает, что новое правительство продолжит «топтаться на месте» и в итоге будет следовать за Вашингтоном.
ЛОНДОН, 23 июн - РИА Новости. Британское правительство лейбористов попытается вернуть страну в Евросоюз, однако не сможет этого сделать, заявил РИА Новости член Палаты лордов британского парламента от Консервативной партии Ричард Балф.
Во вторник исполняется ровно 10 лет с момента референдума о Brexit. В июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени страна покинула ЕС после 47 лет членства.
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"Да, но довольно нерешительно. В конечном счете, они не смогут (вернуться в ЕС – ред.)", - заявил Балф в ответ на вопрос о том, попытается ли преемник уходящего премьер-министра Кира Стармера вернуть Британию в ЕС.
Новое правительство продолжит "топтаться на месте", а в конце концов будет просто следовать за Вашингтоном, добавил он.
Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. По его словам, выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.
Согласно июньскому опросу компании YouGov, почти 60% взрослого населения Великобритании не жалеют о выходе из Евросоюза и не хотят расширения доступа к единому рынку объединения.
Несмотря на то, что большинство населения не хочет возвращения в ЕС, в 2025 году британское правительство лейбористов и ЕС заключили соглашение об углублении партнерства в рамках перезагрузки отношений после Brexit. При этом, как сообщали ранее британские СМИ, Брюссель не намерен допускать Британию к единому рынку, и может предложить только таможенный союз.
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