Лейбористы не смогут вернуть страну в ЕС, считают в Британии

Краткий пересказ от РИА ИИ Член Палаты лордов британского парламента от Консервативной партии Ричард Балф заявил, что британское правительство лейбористов попытается вернуть страну в Евросоюз, но не сможет этого сделать.

31 января 2020 года Великобритания покинула ЕС после 47 лет членства.

Ричард Балф считает, что новое правительство продолжит «топтаться на месте» и в итоге будет следовать за Вашингтоном.

ЛОНДОН, 23 июн - РИА Новости. Британское правительство лейбористов попытается вернуть страну в Евросоюз, однако не сможет этого сделать, заявил РИА Новости член Палаты лордов британского парламента от Консервативной партии Ричард Балф.

Во вторник исполняется ровно 10 лет с момента референдума о Brexit. В июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени страна покинула ЕС после 47 лет членства.

"Да, но довольно нерешительно. В конечном счете, они не смогут (вернуться в ЕС – ред.)", - заявил Балф в ответ на вопрос о том, попытается ли преемник уходящего премьер-министра Кира Стармера вернуть Британию в ЕС.

Новое правительство продолжит "топтаться на месте", а в конце концов будет просто следовать за Вашингтоном, добавил он.

Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. По его словам, выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.

Согласно июньскому опросу компании YouGov, почти 60% взрослого населения Великобритании не жалеют о выходе из Евросоюза и не хотят расширения доступа к единому рынку объединения.