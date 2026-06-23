В ДНР за сутки сбили 15 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДНР за прошедшие сутки сбили 15 украинских БПЛА.
ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Пятнадцать украинских БПЛА сбили в ДНР за прошедшие сутки, сообщили в штабе обороны республики.
"За прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 15 дронов противника", - говорится в Telegram-канала штаба.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что за прошедшие сутки в результате ударных БПЛА ВСУ по территории ДНР ранения разной степени тяжести получили 18 человек, в том числе подросток.