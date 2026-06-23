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В ДНР за сутки сбили 15 беспилотников - РИА Новости, 23.06.2026
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13:24 23.06.2026
В ДНР за сутки сбили 15 беспилотников

В ДНР за сутки сбили 15 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М3"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М3". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДНР за прошедшие сутки сбили 15 украинских БПЛА.
ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Пятнадцать украинских БПЛА сбили в ДНР за прошедшие сутки, сообщили в штабе обороны республики.
"За прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 15 дронов противника", - говорится в Telegram-канала штаба.​​
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что за прошедшие сутки в результате ударных БПЛА ВСУ по территории ДНР ранения разной степени тяжести получили 18 человек, в том числе подросток.
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