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Расчеты "Севера" уничтожили 15 гексакоптеров ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 23.06.2026
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08:51 23.06.2026
Расчеты "Севера" уничтожили 15 гексакоптеров ВСУ на Сумском направлении

Расчеты БПЛА ВС России уничтожили 15 гексакоптеров ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий с разведывательным БПЛА
Российский военнослужащий с разведывательным БПЛА - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий с разведывательным БПЛА. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты группировки войск «Север» с начала июня уничтожили 15 гексакоптеров ВСУ типа «Баба Яга» на Сумском направлении.
  • Морские пехотинцы «Севера» ежедневно защищают российские территории от вражеских беспилотников и укрепляют буферную зону в Сумской области.
КУРСК, 23 июн - РИА Новости. Расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Север" с начала июня уничтожили 15 гексакоптеров ВСУ типа "Баба Яга" на Сумском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным Мультик.
"За текущий месяц наши расчеты беспилотных летательных аппаратов осуществили уничтожение пятнадцати гексакоптеров типа "Баба Яга", принадлежащих Вооруженным силам Украины, в Сумской области", - сообщил агентству Мультик.
Он отметил, что морские пехотинцы "Севера" на ежедневной основе выполняют функции по защите российских территорий от вражеских беспилотных летательных аппаратов и укреплению буферной зоны в Сумской области.
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