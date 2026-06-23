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ВС России активно внедряют элементы ИИ и робототехнику, заявил Белоусов - РИА Новости, 23.06.2026
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14:18 23.06.2026
ВС России активно внедряют элементы ИИ и робототехнику, заявил Белоусов

Белоусов: ВС России активно внедряют элементы ИИ и робототехнику

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Андрей Белоусов
Министр обороны России Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны России Андрей Белоусов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России активно внедряют элементы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы и интегрированные системы управления.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ активно внедряют элементы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы, интегрированные системы управления, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов во вторник в Кремле на встрече с выпускниками военных вузов.
"Сегодня Вооруженные силы активно внедряют элементы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы, интегрированные системы управления", - сказал министр.
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ТехнологииРоссияАндрей Белоусов
 
 
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