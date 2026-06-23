ВС России активно внедряют элементы ИИ и робототехнику, заявил Белоусов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России активно внедряют элементы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы и интегрированные системы управления.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ активно внедряют элементы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы, интегрированные системы управления, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов во вторник в Кремле на встрече с выпускниками военных вузов.
"Сегодня Вооруженные силы активно внедряют элементы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы, интегрированные системы управления", - сказал министр.