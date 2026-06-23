Боец белгородского "Орлана" пострадал при взрыве дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Пролетарский Белгородской области боец подразделения «Орлан» получил слепое осколочное ранение при детонации дрона ВСУ.
- В Шебекинском округе и городе Грайворон в результате атак дронов повреждена гражданская инфраструктура.
БЕЛГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" получил легкое ранение из-за взрыва дрона ВСУ в поселке Пролетарский Белгородской области, сообщил региональный оперштаб.
"В Ракитянском округе в поселке Пролетарский при детонации дрона боец получил слепое осколочное ранение височной области. Медицинская помощь оказана, от предложенной госпитализации мужчина отказался. На месте атаки поврежден микроавтобус", - говорится сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Также, по данным ведомства, в Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка в результате атак FPV-дронов повреждены три частных домовладения, в городе Шебекино дрон атаковал микроавтобус.
В городе Грайворон от детонации дронов повреждены окна коммерческого объекта и автомобиль, добавили в оперштабе.