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Боец белгородского "Орлана" пострадал при взрыве дрона ВСУ - РИА Новости, 23.06.2026
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11:36 23.06.2026
Боец белгородского "Орлана" пострадал при взрыве дрона ВСУ

Оперштаб: боец "Орлана" получил ранение в поселке Пролетарский из-за дрона ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Пролетарский Белгородской области боец подразделения «Орлан» получил слепое осколочное ранение при детонации дрона ВСУ.
  • В Шебекинском округе и городе Грайворон в результате атак дронов повреждена гражданская инфраструктура.
БЕЛГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" получил легкое ранение из-за взрыва дрона ВСУ в поселке Пролетарский Белгородской области, сообщил региональный оперштаб.
"В Ракитянском округе в поселке Пролетарский при детонации дрона боец получил слепое осколочное ранение височной области. Медицинская помощь оказана, от предложенной госпитализации мужчина отказался. На месте атаки поврежден микроавтобус", - говорится сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Также, по данным ведомства, в Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка в результате атак FPV-дронов повреждены три частных домовладения, в городе Шебекино дрон атаковал микроавтобус.
В городе Грайворон от детонации дронов повреждены окна коммерческого объекта и автомобиль, добавили в оперштабе.
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