Эксперт назвал продолжительность жизни снежного барса в дикой природе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Абсолютный предел жизни для снежного барса в дикой природе составляет 13 лет, но обычно ирбисы живут до десяти лет.
- Международные эксперты подтверждали, что фиксировали 13-летних ирбисов в природе в других странах.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июн - РИА Новости. Абсолютный предел жизни для снежного барса в дикой природе составляет 13 лет, но обычно ирбисы живут до десяти лет, рассказал в интервью РИА Новости председатель попечительского совета Межрегиональной Ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис" Али Узденов.
"В дикой природе 13 лет - это абсолютный предел жизни для снежного барса, обычно ирбисы живут до десяти лет", - сказал Узденов.
По его словам, международные эксперты подтверждали, что фиксировали 13-летних ирбисов в природе в других странах.
"Я сам слежу за ирбисом по имени Юнчи, который попадает на камеры Сайлюгемского нацпарка. Он живет на Алтае, ему точно более десяти лет, это доминантный самец и он точно стал папой большого числа котят", - добавил эксперт.