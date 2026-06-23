Эксперт назвал продолжительность жизни снежного барса в дикой природе

Краткий пересказ от РИА ИИ Абсолютный предел жизни для снежного барса в дикой природе составляет 13 лет, но обычно ирбисы живут до десяти лет.

Международные эксперты подтверждали, что фиксировали 13-летних ирбисов в природе в других странах.

ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июн - РИА Новости. Абсолютный предел жизни для снежного барса в дикой природе составляет 13 лет, но обычно ирбисы живут до десяти лет, рассказал в интервью РИА Новости председатель попечительского совета Межрегиональной Ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис" Али Узденов.

"В дикой природе 13 лет - это абсолютный предел жизни для снежного барса, обычно ирбисы живут до десяти лет", - сказал Узденов.

По его словам, международные эксперты подтверждали, что фиксировали 13-летних ирбисов в природе в других странах.