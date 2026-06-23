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Эксперт назвал продолжительность жизни снежного барса в дикой природе - РИА Новости, 23.06.2026
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03:15 23.06.2026
Эксперт назвал продолжительность жизни снежного барса в дикой природе

Узденов: абсолютный предел жизни для снежного барса в природе составляет 13 лет

© РИА Новости / Максим БлиновСнежный барс
Снежный барс - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Снежный барс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Абсолютный предел жизни для снежного барса в дикой природе составляет 13 лет, но обычно ирбисы живут до десяти лет.
  • Международные эксперты подтверждали, что фиксировали 13-летних ирбисов в природе в других странах.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июн - РИА Новости. Абсолютный предел жизни для снежного барса в дикой природе составляет 13 лет, но обычно ирбисы живут до десяти лет, рассказал в интервью РИА Новости председатель попечительского совета Межрегиональной Ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис" Али Узденов.
"В дикой природе 13 лет - это абсолютный предел жизни для снежного барса, обычно ирбисы живут до десяти лет", - сказал Узденов.
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По его словам, международные эксперты подтверждали, что фиксировали 13-летних ирбисов в природе в других странах.
"Я сам слежу за ирбисом по имени Юнчи, который попадает на камеры Сайлюгемского нацпарка. Он живет на Алтае, ему точно более десяти лет, это доминантный самец и он точно стал папой большого числа котят", - добавил эксперт.
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ОбществоРеспублика Алтайснежный барс
 
 
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